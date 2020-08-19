Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasında "Cuma günü vereceğimiz müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" ifadelerini kullanırken vatandaşlar bu müjdenin ne olduğunu merak etmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Borsa İstanbul tırmanışa geçti ve dolar kurunda sert düşüş yaşandığı görüldü. Peki, dolar neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüşe geçti?
DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanmasıyla birlikte o saate kadar primli seyreden Borsa İstanbul tırmanışa geçti.
Borsa İstanbul yüzde 3'e yakın primle yukarıda 1123 puana kadar yükselirken, dolar yüzde 2'yi aşan kayıpla 7.35 bandından sert düşerek 7.20 lira seviyelerine kadar çekildi. Dolar kurundaki düşüşle satıcılı seyreden gram altın fiyatlarında satışlar derinleşerek 457 lira seviyesine kadar geri çekilme yaşandı.
ENERJİ ŞİRKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Borsa İstanbul'da yükselişte enerji şirketleri dikkat çekti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşanarak yüzde 5'leri aşan prim görüldü.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni güne alış ağırlıklı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 367 puanda bulunuyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 12.900 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 7.041 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 4.950 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 19.890 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.082 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1933 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret görüşmelerini ertelediğini ve şu an Çin ile konuşmak istemediğini belirtmesinin ardından ticaret savaşına ilişkin endişeler, Asya tarafında yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
Bu gelişme sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 azalarak günü 3.408 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.111 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,5 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 38.716 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 25.185 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.361 puanda seyrediyor.