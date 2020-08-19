Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasında "Cuma günü vereceğimiz müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" ifadelerini kullanırken vatandaşlar bu müjdenin ne olduğunu merak etmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Borsa İstanbul tırmanışa geçti ve dolar kurunda sert düşüş yaşandığı görüldü. Peki, dolar neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüşe geçti?

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanmasıyla birlikte o saate kadar primli seyreden Borsa İstanbul tırmanışa geçti.