Gerçekleşirse bir ilk olacak! Flaş gelişme SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye intibak ve ek ödeme müjdesi

Emekli vatandaşlar Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında görüşülecek talepleri öğrenmek istiyor. Toplantıdan çıkacak kararlara odaklanan emekli vatandaşlara müjdeli haber verildi. Toplu sözleşmede karara bağlanmayan talepler, Kamu Personeli Danışma Kurulu'na taşınıyor. Taleplerin sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi beklentiler arasında yer alıyor. İşte milyonlarca SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliyi ilgilendiren 5 talep...

5 TALEP GÜNDEME GELİYOR

Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına taşınan 5 talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.

Talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor.