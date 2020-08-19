Rus turist 120 bini aştı

Ruslar Türk turizmini hareketlendirdi. Uçuşların başlatıldığı 1 Ağustos'tan itibaren 16 günde 120 bini aşkın Rus turist Türkiye'ye geldi. Sibirya'dan Moskova aktarmalı İstanbul'a gelen Elena Dolganova, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirterek, "İstanbul'a ilk kez geliyorum ve bir hafta kalacağım" dedi. Kazan'da yaşayan ve tatil için her yıl Türkiye'ye geldiğini anlatan Karina Gainislomova, "Türkiye benim için en favori ülkelerden biri. Her yıl buraya geliyorum" derken, Sergey Kravelcekis ise "Ailemle birlikte İstanbul'u görmek için çok heyecanlanıyorum" ifadesini kullandı.