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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 Gazete
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    120 bini aştı

    ini hareketlendirdi. başlatıldığı 1 'tan itibaren 16 günde 120 bini aşkın 'ye geldi. Sibirya'dan aktarmalı 'a gelen , Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirterek, "İstanbul'a ilk kez geliyorum ve bir hafta kalacağım" dedi.

    Rus turist 120 bini aştı
    Ruslar Türk ini hareketlendirdi. başlatıldığı 1 'tan itibaren 16 günde 120 bini aşkın 'ye geldi. Sibirya'dan aktarmalı 'a gelen Elena Dolganova, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirterek, "İstanbul'a ilk kez geliyorum ve bir hafta kalacağım" dedi. Kazan'da yaşayan ve tatil için her yıl Türkiye'ye geldiğini anlatan Karina Gainislomova, "Türkiye benim için en favori ülkelerden biri. Her yıl buraya geliyorum" derken, Sergey Kravelcekis ise "Ailemle birlikte İstanbul'u görmek için çok heyecanlanıyorum" ifadesini kullandı.
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