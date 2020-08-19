Anneye en az 5.049 TL

Doğum yapan kadın işçilerin, çocukları 1 yaşını dolduruncaya kadar günlük 1.5 saat süt izni kullanma hakları bulunuyor. Süt izni kullandırmayan işverenin ise işçiye bu sürelerin ücretini yüzde 50 zamlı olarak ödemesi gerekiyor. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin 'işçinin süt izninin kullandırılmaması durumunda, kullandırılmayan sürenin tespit edilerek yüzde 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılması' yönünde kararı bulunuyor.
Asgari ücretli bir işçinin çalışma saati (AGİ hariç net asgari ücret üzerinden) 9,35 liraya karşılık geliyor. Kullanılmayan iznin saatlik ücreti yüzde 50 zamlı olarak 14,03 lirayı buluyor. Bu işçiye, kullanmadığı izne karşılık aylık 504,9, 10 ayda 5 bin 49 lira ödenmesi gerekiyor.
SÜT İZNİ YAPAMAYANA ZAMLI ÖDEME
Süt izni doğum izni sonrası başlıyor. Haftada 6 gün çalışan kadın işçinin aylık 36 saat süt izni hakkı bulunuyor. İşverenin süt iznini kullandırmaması halinde 2 bin 809 lira idari para cezası uygulanıyor.