Anneye en az 5.049 TL





Doğum yapan kadın işçilerin, çocukları 1 yaşını dolduruncaya kadar günlük 1.5 saat süt izni kullanma hakları bulunuyor. Süt izni kullandırmayan işverenin ise işçiye bu sürelerin ücretini yüzde 50 zamlı olarak ödemesi gerekiyor. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin 'işçinin süt izninin kullandırılmaması durumunda, kullandırılmayan sürenin tespit edilerek yüzde 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılması' yönünde kararı bulunuyor.