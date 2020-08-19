Tarımın geleceği masaya yatırılıyor

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve' bugün başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla bugün saat 11.00'de başlayacak webinar serisinin ilkinde ana tema 'Gıda Arzı ve Güvenliği-Pandeminin Öğrettikleri' olacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya-Altı Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu'nun da sunum yapacağı webinarda, sektör temsilcilerinin katılacağı bir panel gerçekleştirilecek. Webinarın ana mesajını Tarım Bakanlığı'nın 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturacak. Webinara www. tarimormanzirvesi. com adresinden canlı katılım olabilecek.