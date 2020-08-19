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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 Gazete
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    ın geleceği masaya yatırılıyor

    ve 'nin himayesinde yeni 10 yılda ının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği ' ve Zirve' bugün başlıyor.

    Tarımın geleceği masaya yatırılıyor
    Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve' bugün başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla bugün saat 11.00'de başlayacak ilkinde ana tema 'Gıda Arzı ve Güvenliği-Pandeminin Öğrettikleri' olacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya-Altı Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu'nun da sunum yapacağı webinarda, sektör temsilcilerinin katılacağı bir panel gerçekleştirilecek. Webinarın ana mesajını 'nın 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturacak. Webinara www. tarimormanzirvesi. com adresinden canlı katılım olabilecek.

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