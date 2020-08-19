Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için geri sayım sürüyor. Gözler kritik toplantıda açıklanacak faiz kararına çevrilirken bu kapsamda kararın açıklanacağı günü bekleyenler Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Piyasalar TCMB faiz kararına odaklandı. İşte faiz kararının açıklanacağı gün...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanacak.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından netlik kazanacak olan Merkez Bankası faiz kararı, uzmanlar tarafından yapılan ankete göre düşük ihtimalle faiz artırımı ve yüksek ihtimalle sabit faiz olarak değerlendirildi.
Ankete katılan 22 ekonomistin sadece 4'ü faiz artırımı yapılacağını öngörürken, politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ila 175 baz puan arasında yer aldı.
Yeni haftanın gündeminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öne çıkıyor.
AA Finans'ın, 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.
Ankete katılan 22 ekonomistin sadece 4'ü faiz artırımı yapılacağını öngörürken, politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ila 175 baz puan arasında yer aldı.