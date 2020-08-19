Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalı seyirle birlikte kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi bitcoinde son durum merak edilmeye başlandı. Kripto para piyasalarında Çarşamba günü 345.51 milyar dolara kadar gerileyen toplam piyasa hacmi, hızla yükselerek Salı günü ulaştığı 383.74 milyar dolardan, son 24 saatte 16 mlyar dolar eriyerek 367.74 milyar dolara geriledi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte bitcoinde son durum

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.71 düşüşle, Salı günü yükseldiği 12,271.66 dolardan, yeniden 12,000 doların altına çekilerek 11,815.79 dolara indi. Böylece, Bitcoin'in piyasa hacmi de yaklaşık 8.3 milyar dolarlık düşüşle 226.58 milyar dolardan 218.17 milyar dolara geriledi.