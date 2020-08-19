Pandemi süreci, ardından da yaz tatili dönemi, çocukların teknolojik cihazlarla geçirdiği vakti artırırken, internet güvenliğinin de önemi büyüdü. Kaspersky'nin gerçekleştirdiği 'Sorumlu Dijital Ebeveynlik' anketine göre; ebeveynlerin yüzde 91'i seyahatlerde çocuklarını eğlendirmek için cihazlardan yararlanıyor. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 46'sı çocuklarını sakinleştirmek için cihazları kullanırken, yüzde 20'si ise kendilerine vakit ayırmak için çocuklarına cihaz veriyor.
BİLGİ VERİLMELİ
Yine ankete göre; Türkiye'deki çocukların yüzde 73'ünün kendi telefonu veya tableti bulunuyor. Bu büyük oranla birlikte, çocukların büyük bir kısmı ilk cihazına 10 yaşındayken sahip oluyor. Buna rağmen ebeveynlerin yüzde 26'sı çocuklarına internet güvenliği konusunda bilgi vermiyor. Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Direktörü Andrey Sidenko, "Çocukların dijital cihazları kontrolsüz kullanmaması gerekiyor" dedi. Pek çok ebeveynin çocuklarının dijital hayatını daha iyi izleyebilmek istediğini belirten Sidenko, "Ekran başında geçirilen süreyi sınırlayarak ve karşılıklı konuşarak bunu yapmak bir yere kadar mümkün olsa da bir güvenlik çözümü de gerekiyor" diye konuştu.
BUNLARI YAPIN
Çocuğunuza internet etiğini (hakaret veya aşağılama içeren yazılar yazılmaması, utanç verici ve uygunsuz fotoğraflar paylaşılmaması vb.) ve internette uyulması gereken güvenlik kurallarını (yabancılara yanıt verilmemesi, çok özel bilgilerin paylaşılmaması vb.) anlatın.
Çocuğunuzla iletişim kurun. Onun ilgi alanlarını keşfedin ve bunlara yönelik içerikler ve video yayıncıları önerin. Onları anlayan bir ebeveyn olduğunuzu gösterin ve sizden her zaman öneri alabileceğinizi bilmelerini sağlayın.
Çocuğunuzun internette yaptıklarını izlemek için güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.
BİLGİ VERİLMELİ
Yine ankete göre; Türkiye'deki çocukların yüzde 73'ünün kendi telefonu veya tableti bulunuyor. Bu büyük oranla birlikte, çocukların büyük bir kısmı ilk cihazına 10 yaşındayken sahip oluyor. Buna rağmen ebeveynlerin yüzde 26'sı çocuklarına internet güvenliği konusunda bilgi vermiyor. Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Direktörü Andrey Sidenko, "Çocukların dijital cihazları kontrolsüz kullanmaması gerekiyor" dedi. Pek çok ebeveynin çocuklarının dijital hayatını daha iyi izleyebilmek istediğini belirten Sidenko, "Ekran başında geçirilen süreyi sınırlayarak ve karşılıklı konuşarak bunu yapmak bir yere kadar mümkün olsa da bir güvenlik çözümü de gerekiyor" diye konuştu.
BUNLARI YAPIN
Çocuğunuza internet etiğini (hakaret veya aşağılama içeren yazılar yazılmaması, utanç verici ve uygunsuz fotoğraflar paylaşılmaması vb.) ve internette uyulması gereken güvenlik kurallarını (yabancılara yanıt verilmemesi, çok özel bilgilerin paylaşılmaması vb.) anlatın.
Çocuğunuzla iletişim kurun. Onun ilgi alanlarını keşfedin ve bunlara yönelik içerikler ve video yayıncıları önerin. Onları anlayan bir ebeveyn olduğunuzu gösterin ve sizden her zaman öneri alabileceğinizi bilmelerini sağlayın.
Çocuğunuzun internette yaptıklarını izlemek için güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.