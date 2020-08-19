Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji ve maden stratejimizle hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Albayrak paylaşımında görüntülü bir grafiğe de yer verdi. Türkiye'nin kendi ürettiği enerjisiyle artık dışa bağımsız olduğunun altı çizilen grafikte, Türkiye'de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin 24 Mayıs'ta yüzde 90'a ulaştığı belirtildi.