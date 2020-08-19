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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 Gazete
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    : "Hedeflere tek tek ulaşıyoruz"

    , "Milli ve maden stratejimizle hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" dedi. hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle , ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

    ‘Hedeflere tek tek ulaşıyoruz’
    Berat Albayrak, "Milli ve maden stratejimizle hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" dedi. hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle , ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Albayrak paylaşımında görüntülü bir grafiğe de yer verdi. Türkiye'nin kendi ürettiği enerjisiyle artık dışa bağımsız olduğunun altı çizilen grafikte, Türkiye'de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin 24 Mayıs'ta yüzde 90'a ulaştığı belirtildi.
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hedeflere tek tek ulaşıyoruz"
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