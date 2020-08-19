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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 09:12
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    • 19.08.2020 09:12
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    ne kadar oldu? 19 Ağustos bankaların ne kadar? (Halkbank, Vakıfbank gram altın)

    ne kadar oldu? fiyatı altına yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanan konulardan birisi oldu. Dünyada yaşanan gelişmeler ve uluslararası piyasalarda yaşanan hareketli günler nedeniyle altın fiyatlarında da iniş çıkış trendleri yaşanıyor. Bu nedenle altın veya döviz gibi yatırım araçları tercih ediliyor. Peki, 19 Ağustos Bankaların araştırılıyor. İşte, Halkbank, Vakıfbank gibi bankaların gram altın fiyatları…

    Gram altın ne kadar oldu? 19 Ağustos bankaların gram altın fiyatı ne kadar? Halkbank, Vakıfbank gram altın

    Gram altın ne kadar oldu? Bankaların gram altın fiyatı ne kadar? Halkbank Vakıfbank gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Ağustos gram altın fiyatı ve altın piyasasında yaşanan değişimler merak ediliyor. Altın fiyatlarında rallinin devam ettiğini söyleyen analistler, her yükselişle yeni bir rekorun daha geldiğini ifade ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Bankaların gram altın fiyatı ne kadar? İşte yanıtı!

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

    Aşağıda yer alan grafikten güncel altın fiyatlarındaki değişimi takip edebilirsiniz.

    GRAM ALTIN FİYATLARI 19 AĞUSTOS

    Akbank

    473.9300

    474.4310

    Albaraka Türk Katılım Bankası

    466.8960

    471.5900

    Denizbank

    457.5017

    475.7344

    Enpara Dijital Banka

    467.7225

    472.2141

    Finansbank

    465.9417

    473.9473

    Garanti Bankası

    0.0000

    471.2390

    Halkbank

    465.8300

    472.3100

    HSBC Bank

    473.9300

    474.4310

    ING Bank

    470.0811

    473.6801

    İş Bankası

    467.2700

    471.9600

    Kuveyt Türk

    467.7523

    471.7441

    Şekerbank

    467.0563

    473.5045

    Türkiye Ekonomi Bankası

    470.9305

    478.7280

    Türkiye Finans

    466.3487

    472.5042

    Vakıfbank

    466.9700

    476.3700

    Vakıf Katılım Bankası

    466.6616

    470.1772

    Yapı ve Kredi Bankası

    468.5161

    475.3602

    Ziraat Bankası

    470.4740

    479.9023

    Ziraat Katılım Bankası

    456.1727

    498.7528

    GRAM ALTIN NEDİR?

    Gram Altın İstanbul Altın Rafinerisi'nin üretmekte olduğu 0.5, 1, 2.5 ,5 ,10, 20, 50, 100 gram şeklinde olan sertfikalı külçe altındır. Gram Altın 24 ayar ve 22 ayar altın olmak üzere iki çeşit altın saflığında üretilmektedir. 24 ayar altın 0.995 saflığında has altından, 22 ayar altın ise 0.916 saflığında has altından oluşur.

    Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Bunun dışında da altın piyasalarında reel olayların yanı sıra piyasa genelinde oluşan beklentilerde belirleyici unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda altın piyasalarında var olan ya da oluşan beklentiler ise uluslararası piyasaların çizeceği grafiklere göre risk ortamlarına göre biçimlenmektedir.

    Günümüz modern dünyasında özellikle yüksek nüfusa sahip olan Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki altın alanındaki ekonomik kararları ve piyasa etkileri da küresel altın fiyatları üzerinde doğrudan oldukça büyük bir etki yaratmaktadır. Bu gibi reel durumların ya da olayların dışında da altın ons fiyatlarında özellikle petrol fiyatları, döviz değerleri gibi unsurlarda altın fiyatlarının şekil almasında doğrudan etkilerde bulunmaktadır.

    Haberler Ekonomi Gram altın ne kadar oldu? 19 Ağustos bankaların gram altın fiyatı ne kadar? (Halkbank, Vakıfbank gram altın)
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