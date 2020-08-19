Gram altın ne kadar oldu? 19 Ağustos bankaların gram altın fiyatı ne kadar? Halkbank, Vakıfbank gram altın

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram Altın İstanbul Altın Rafinerisi'nin üretmekte olduğu 0.5, 1, 2.5 ,5 ,10, 20, 50, 100 gram şeklinde olan sertfikalı külçe altındır. Gram Altın 24 ayar ve 22 ayar altın olmak üzere iki çeşit altın saflığında üretilmektedir. 24 ayar altın 0.995 saflığında has altından, 22 ayar altın ise 0.916 saflığında has altından oluşur.

Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Bunun dışında da altın piyasalarında reel olayların yanı sıra piyasa genelinde oluşan beklentilerde belirleyici unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda altın piyasalarında var olan ya da oluşan beklentiler ise uluslararası piyasaların çizeceği grafiklere göre risk ortamlarına göre biçimlenmektedir.

Günümüz modern dünyasında özellikle yüksek nüfusa sahip olan Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki altın alanındaki ekonomik kararları ve piyasa etkileri da küresel altın fiyatları üzerinde doğrudan oldukça büyük bir etki yaratmaktadır. Bu gibi reel durumların ya da olayların dışında da altın ons fiyatlarında özellikle petrol fiyatları, döviz değerleri gibi unsurlarda altın fiyatlarının şekil almasında doğrudan etkilerde bulunmaktadır.