Gram altın ne kadar oldu? 19 Ağustos bankaların gram altın fiyatı ne kadar? Halkbank, Vakıfbank gram altın

Gram altın ne kadar oldu? Bankaların gram altın fiyatı ne kadar? Halkbank Vakıfbank gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Ağustos gram altın fiyatı ve altın piyasasında yaşanan değişimler merak ediliyor. Altın fiyatlarında rallinin devam ettiğini söyleyen analistler, her yükselişle yeni bir rekorun daha geldiğini ifade ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Bankaların gram altın fiyatı ne kadar? İşte yanıtı!
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!
Aşağıda yer alan grafikten güncel altın fiyatlarındaki değişimi takip edebilirsiniz.
GRAM ALTIN FİYATLARI 19 AĞUSTOS
Akbank
473.9300
474.4310
Albaraka Türk Katılım Bankası
466.8960
471.5900
Denizbank
457.5017
475.7344
Enpara Dijital Banka
467.7225
472.2141
Finansbank
465.9417
473.9473
Garanti Bankası
0.0000
471.2390
Halkbank
465.8300
472.3100
HSBC Bank
473.9300
474.4310
ING Bank
470.0811
473.6801
İş Bankası
467.2700
471.9600
Kuveyt Türk
467.7523
471.7441
Şekerbank
467.0563
473.5045
Türkiye Ekonomi Bankası
470.9305
478.7280
Türkiye Finans
466.3487
472.5042
Vakıfbank
466.9700
476.3700
Vakıf Katılım Bankası
466.6616
470.1772
Yapı ve Kredi Bankası
468.5161
475.3602
Ziraat Bankası
470.4740
479.9023
Ziraat Katılım Bankası
456.1727
498.7528
GRAM ALTIN NEDİR?
Gram Altın İstanbul Altın Rafinerisi'nin üretmekte olduğu 0.5, 1, 2.5 ,5 ,10, 20, 50, 100 gram şeklinde olan sertfikalı külçe altındır. Gram Altın 24 ayar ve 22 ayar altın olmak üzere iki çeşit altın saflığında üretilmektedir. 24 ayar altın 0.995 saflığında has altından, 22 ayar altın ise 0.916 saflığında has altından oluşur.
Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Bunun dışında da altın piyasalarında reel olayların yanı sıra piyasa genelinde oluşan beklentilerde belirleyici unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda altın piyasalarında var olan ya da oluşan beklentiler ise uluslararası piyasaların çizeceği grafiklere göre risk ortamlarına göre biçimlenmektedir.
Günümüz modern dünyasında özellikle yüksek nüfusa sahip olan Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki altın alanındaki ekonomik kararları ve piyasa etkileri da küresel altın fiyatları üzerinde doğrudan oldukça büyük bir etki yaratmaktadır. Bu gibi reel durumların ya da olayların dışında da altın ons fiyatlarında özellikle petrol fiyatları, döviz değerleri gibi unsurlarda altın fiyatlarının şekil almasında doğrudan etkilerde bulunmaktadır.