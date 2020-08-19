Kapalıçarşı altın fiyatları son durum! Anlık 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları! 19 Ağustos

Kapalıçarşı altın fiyatları son durum! Güncel altın fiyatları, altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları anlık takip ediliyor. Haberimizde bulunan linkten ve A Para canlı yayınından hem altın fiyatlarını takip edebilir hem de ekonomideki son gelişmeleri öğrenebilirsiniz. İşte, 19 Ağustos tam yarım çeyrek altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
473,80
478,00
%-0,28
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
472,93
473,06
%-0,28
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.993,21
1.994,15
%-0,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
756,69
773,44
%-0,28
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.026,76
3.084,32
%-0,28
YARIM ALTIN FİYATI
1.508,65
1.546,89
%-0,28
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.026,76
3.084,32
%-0,28
ATA ALTIN FİYATI
3.127,94
3.207,15
%0,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
265,26
307,89
%-0,30
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
428,79
445,38
%-0,27
GREMSE ALTIN FİYATI
7.650,00
7.885,10
%-0,30
ONS FİYATI HEDEFİ
Altın fiyatları ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında, daha önce 2000 dolar olarak belirtilen yıl sonu altın fiyatları tahmini 2400-2500 dolar olarak değiştirildi ve güncellendi.
Altın fiyatlarında rallinin devam ettiğini söyleyen analistler, her yükselişle yeni bir rekorun daha geldiğini ifade etti.
Rekorun 2075 dolar olduğunu belirten analistler, eğer bu seviye aşılırsa ataklar daha da sertleşecek dedi.
Çıkış hareketlerine bakıldığında ilk direncin 2100 dolar olduğunu söyleyen analistler, bu seviyeyi geçmesi durumunda yeni direnç seviyelerinin ,hedef seviyelerinin 2150 ile 2200 dolar olacağını belirtti. Analistler , bu şekilde bir ilerleme durumunda altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 2400-2500 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.
AŞI ETKİSİ
Yapılan açıklamada, özellikle aşı tarafında somut bir sonuca ulaşılması güvenli liman ihtiyacını azaltacağı için değerli metallerden çıkışı tetikleyebilir. Ayrıca bazı yerlerde ülke merkez bankalarının altın satışına başlayabileceğine yönelik yorumlara da rastlanıyor. Bundan ötürü, trend yukarı gittiği sürece uzun vadeli alımlar tavsiye ediliyor.
GOLDMAN SACHS: 2300 DOLARI BULACAK DEDİ
Dev yatırım bankacılığı şirketi Goldman Sachs, 2022 sonuna kadar altın fiyatının yüzde 20 artarak 2.300 dolara ulaşacağını belirtti.