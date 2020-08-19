Borsada zamanlamaya dikkat: "Yatırım seviyeleri çıkışlarda değil düşüşlerde oluşturulmalı"

Hisse senedine yatırım yaparken hem doğru seçim hem de doğru zamanlama büyük önem taşıyor. Alım yaparken dikkat edilmesi gerekenler hususunda PARA dergisine açıklama yapan Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Ali Kerim Akkoyunlu, şu noktaların altını çizdi:
Yatırım seviyeleri çıkışlarda değil düşüşlerde oluşturulmalı.
Aşırı alım seviyesine gelmiş isimlerden uzak durulmalı.
Döviz borcu olan şirketlere ancak karşılığında döviz geliri varsa yatırım yapılmalı.
Temel olarak belirsizlik içeren isimlerden uzak durulmalı.
Açıklanacak 6 aylık bilanço analizleri dikkatli yapılmalı.
Her zaman konservatif bir yatırım stratejisi çizilmeli.
Değerleme analizi mutlaka yapılmalı.
TEKNİK YORUM - PARA
PARA dergisinde hisseleri değerlendiren Göksel Tekiner'in bazı şirketlerle ilgili teknik yorumları şöyle:
ENKA İNŞAAT: Hissede güç korunuyor. 6.70 ve 6.88 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. Trendin devamı açısından 6.88 seviyesi kırılmalı. 6.35 ve 6.20 ilk destekler olarak izlenebilir.
KAREL: Son haftalarda sert ve dalgalı bir seyir izleyen hissede 15.90 ile 17.45 bandı kısa vadeli destek ve dirençler olarak izlenebilir. 15.90 desteğinin altında pozisyonlarda kısa vadeli sat-al denemek yararlı olacaktır.
NETAŞ: 15.50 seviyesinin üzerinde mevcut pozisyonları sürdürerek ilk etapta 17.40 direnci hedeflenebilir. Bu seviyeye kadar yaşanabilecek yükselişler sonrasında kâr satışlarına dikkat edilmeli.