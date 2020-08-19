Borsada zamanlamaya dikkat: "Yatırım seviyeleri çıkışlarda değil düşüşlerde oluşturulmalı"





TEKNİK YORUM - PARA

PARA dergisinde hisseleri değerlendiren Göksel Tekiner'in bazı şirketlerle ilgili teknik yorumları şöyle:



ENKA İNŞAAT: Hissede güç korunuyor. 6.70 ve 6.88 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. Trendin devamı açısından 6.88 seviyesi kırılmalı. 6.35 ve 6.20 ilk destekler olarak izlenebilir.



KAREL: Son haftalarda sert ve dalgalı bir seyir izleyen hissede 15.90 ile 17.45 bandı kısa vadeli destek ve dirençler olarak izlenebilir. 15.90 desteğinin altında pozisyonlarda kısa vadeli sat-al denemek yararlı olacaktır.