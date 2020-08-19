Araç almayı düşünenler kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederken bankalar tarafından yapılan açıklamaları da yakından takip ediyor. Kamu bankaları tarafından yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "taşıt kredisi" kampanyası sona ermesiyle birlikte güncel taşıt kredi faiz oranları merak ediliyor. Aynı zamanda sıfır ve ikinci el araba fiyatları da merak konusu oluyor. İşte Alternatif, Fibabanka, Akbank ve HSBC taşıt kredisi faiz oranları...

TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı taşıt kredisi faiz oranı 0,82'den 1.17'ye yükseltildi. 60 ay vadeli kredide 7 olan araç yaşı 5'e düşürüldü.

Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyasını kaldırmasının ardından en ucuz ve en yüksek kredi veren bankalar belli oldu. Buna göre, en düşük faiz İş Bankası'nda, en yüksek faizli kredi ise HSBC'de yer alıyor.