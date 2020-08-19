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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 23:24
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    • 19.08.2020 23:24
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    'de işçi alımı yapılacak iller ve kadrolar belli oldu! Kasiyer, unlu mamüller ve gıda personeli...

    tarafından mağaza, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak kişiler için yeni işçi alımı ilanları açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda BİM personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı tarihler aralığında ilanlar yayımlanıyor ve şartlara uyan adayları işe alıyor. BİM şubelerinde görev almak isteyenler ise firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. İşte işçi alımı yapılacak iller ve kadrolar

    BİM'de işçi alımı yapılacak iller ve kadrolar belli oldu!

    BİM yeni işçi alımı ilanlarıyla alım yapılacak illeri ve kadroları duyurdu. 81 ilde binlerce şubesiyle satış yapan BİM kasiyer, kozmetik ve gıda personeli gibi bazı kadrolara alım yapıyor. Bu bağlamda hangi illerde alım yapılacağı iş arayanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. Başvuru yapmayı düşünen erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması tercih ediliyor. İşte o ilanların listesi

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    Pozisyon Adı-Şehir

    Velibaba / Pendik Meyve-Sebze Personeli, İstanbul(Asya)
    Hamidiye / Çekmeköy Meyve-Sebze Personeli, İstanbul(Asya)
    Kozmetik Personeli, Bursa, İstanbul(Asya), ...
    Unlu Mamüller Personeli, Bursa, İstanbul(Asya), ...

    Kasa Reyon Personeli, Bursa, İstanbul(Asya),
    Meyve-Sebze Personeli, Bursa, İstanbul(Asya),
    Et-Şarküteri Personeli, Bursa, İstanbul(Asya),
    Tuzla Bölge Kasap Personeli, İstanbul(Asya),

    Küçükbakkalköy/Ataşehir Bölge Kasa Reyon Personeli, İstanbul(Asya)
    Küçükbakkalköy /Ataşehir Bölge Taze Gıda Personeli, İstanbul(Asya)
    Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Kasa Reyon Personeli, İstanbul(Asya)

    Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Taze Gıda Personeli, İstanbul(Asya)
    Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli, Bursa

    Özlüce / Nlüfer Bölge Taze Gıda Personeli, Bursa
    Yaşamkent / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli, Ankara
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    Haberler Ekonomi BİM'de işçi alımı yapılacak iller ve kadrolar belli oldu! Kasiyer, unlu mamüller ve gıda personeli...
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