BİM yeni işçi alımı ilanlarıyla alım yapılacak illeri ve kadroları duyurdu. 81 ilde binlerce şubesiyle satış yapan BİM kasiyer, kozmetik ve gıda personeli gibi bazı kadrolara alım yapıyor. Bu bağlamda hangi illerde alım yapılacağı iş arayanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. Başvuru yapmayı düşünen erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması tercih ediliyor. İşte o ilanların listesi
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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Pozisyon Adı-Şehir
Velibaba / Pendik Meyve-Sebze Personeli, İstanbul(Asya)
Hamidiye / Çekmeköy Meyve-Sebze Personeli, İstanbul(Asya)
Kozmetik Personeli, Bursa, İstanbul(Asya), ...
Unlu Mamüller Personeli, Bursa, İstanbul(Asya), ...
Kasa Reyon Personeli, Bursa, İstanbul(Asya),
Meyve-Sebze Personeli, Bursa, İstanbul(Asya),
Et-Şarküteri Personeli, Bursa, İstanbul(Asya),
Tuzla Bölge Kasap Personeli, İstanbul(Asya),
Küçükbakkalköy/Ataşehir Bölge Kasa Reyon Personeli, İstanbul(Asya)
Küçükbakkalköy /Ataşehir Bölge Taze Gıda Personeli, İstanbul(Asya)
Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Kasa Reyon Personeli, İstanbul(Asya)
Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Taze Gıda Personeli, İstanbul(Asya)
Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli, Bursa
Özlüce / Nlüfer Bölge Taze Gıda Personeli, Bursa
Yaşamkent / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli, Ankara