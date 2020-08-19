Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 11 ilde yeni konut fırsatlarını ev almayı düşünen vatandaşlar için duyurdu. TOKİ tarafından belirli tarihler aralığında satışa sunulan konutlar resmi internet sitesinde satış duyuruları bölümünden vatandaşlara duyuruyor. Konut sahibi olmak isteyenler bu kapsamda özellikle TOKİ'den yapılan son açıklamaları yakından takip ederek fırsatları değerlendirmek istiyor. Son olarak kurum tarafından hangi illerdeki daireleri satışa sunacağı ve özellikleri netlik kazandı. İşte detaylar...

İŞTE SATIŞA ÇIKAN KONUTLAR

Mersin – Akdeniz Mahallesi

3+1 110 metrekare

200.711 lira



Malatya Pütürge

3+1 98 metrekare

180.340 lira