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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 23:40
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    • 19.08.2020 23:40
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    'den uygun fiyatlı daire satışı: 140 bin TL'den başlıyor! İşte il il satılan konutlar

    tarafından belirli tarihler aralığında satışa sunulan konutlar yoğun talep görüyor. Her yıl hazırladığı projelerle vatandaşı uygun fiyatlarla daire sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından alt ve orta gelir vatandaşlara yeni imkanlar sundu. Toplu Konut İdaresi'nin satışa sunacağı yeni konutlar ve hangi illerde dair detaylar belli oldu. Ev almayı düşünenler ise daire satışının yapıldığı illeri ve özelliklerini öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte satışa çıkan konutlar, illerin listesi ve özellikleri

    TOKİ o illerde uygun fiyatlı daire satışı yapıyor!

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 11 ilde yeni konut fırsatlarını ev almayı düşünen vatandaşlar için duyurdu. TOKİ tarafından belirli tarihler aralığında satışa sunulan konutlar resmi internet sitesinde satış duyuruları bölümünden vatandaşlara duyuruyor. Konut sahibi olmak isteyenler bu kapsamda özellikle TOKİ'den yapılan son açıklamaları yakından takip ederek fırsatları değerlendirmek istiyor. Son olarak kurum tarafından hangi illerdeki daireleri satışa sunacağı ve özellikleri netlik kazandı. İşte detaylar...

    İŞTE SATIŞA ÇIKAN KONUTLAR

    Mersin – Akdeniz Mahallesi
    3+1 110 metrekare
    200.711 lira

    Malatya Pütürge
    3+1 98 metrekare
    180.340 lira

    Malatya Pütürge

    3+1 98 metrekare
    217.124 lira

    Samsun Vezirköprü

    3+1 104 metrekare
    264.000 lira

    Sivas Merkez

    3+1 91.7 metrekare
    206.000 lira

    Ankara Mamak

    4+1 134 metrekare
    380.000 lira

    Tokat Merkez

    3+1 95 metrekare
    279.000 lira

    Denizli Merkezefendi

    2+1 80 metrekare
    218.263 lira

    Adana Sarıçam

    2+1 70 metrekare
    230.000 lira

    Bingöl Merkez

    3+1 88 metrekare
    240.758 lira

    Karabük Eflani

    2+1 58 metrekare
    140.000 lira

    Kars Sarıkamış

    2+1 78 metrekare
    170.000 lira
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    Haberler Ekonomi TOKİ'den uygun fiyatlı daire satışı: 140 bin TL'den başlıyor! İşte il il satılan konutlar
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