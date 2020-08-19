A101 20 Ağustos Perşembe aktüel kataloğunda yer alan onlarca ürün vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. A101'de bu hafta okul malzemeleri dikkat çeken listede en çok tercih edilecek ürünler arasında Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL, Honor 9X Cep Telefonu 2,699 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL fiyat etiketli ürünler bulunuyor. İşte A101 20 Ağustos aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi

A101 20 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ