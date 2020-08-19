Koronavirüsün ekonomik etkilerinden olumlu çıkan altın fiyatları tarihi seviyeleri görmüştü. Merkez Bankası'nın hamleleri ve koronavirüs aşısının bulunduğunun açıklanması altın fiyatlarının bir anda düşmesine neden oldu. Peki altın fiyatları daha da düşecek mi? İşte detaylar...
ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLİYOR
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde, "Ons Altın, 2015 direncinin geçilememesiyle birlikte geri çekiliyor. Geri çekilmenin devamında 1980 düzeyinden geçen Fibonacci %23.6 düzelme seviyesi ve 1962.00 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ve 2015 düzeyi üzeri fiyatlamalarda ise 2049 ve 2075 direnç oluşturabilir." ifadeleri kullanıldı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Kapalıçarşıda 471,54 TL alış 471,65 TL satış fiyatından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 758,29 TL alış 775,69 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının ons fiyatı yeniden 2.000 doların üzerinden altında görmeye başladı. Altının ons fiyatı yeni haftada yakaladığı ivme ile 1.985 dolardan işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatında yaşanan yükselişe bağlı olarak Yarım altın 1.511,84 TL alış 1.551,39 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 3.127,94 TL alış 3.207,15 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK!
A Para canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Stratejist Yeliz Karabulut, "Ekonomilerde özellikle V şeklinde toparlanma var. Sonuncu ya da bie önceki teşvik paketi olabilir diye düşünüyorum. 1950 seviyesinin altında kapanışların olması ve teşvik paketlerinin olması altın fiyatlarının yönünü oldukça aşağıya çekebileceğini düşünüyorum.