Koronavirüsün ekonomik etkilerinden olumlu çıkan altın fiyatları tarihi seviyeleri görmüştü. Merkez Bankası'nın hamleleri ve koronavirüs aşısının bulunduğunun açıklanması altın fiyatlarının bir anda düşmesine neden oldu. Peki altın fiyatları daha da düşecek mi? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLİYOR

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde, "Ons Altın, 2015 direncinin geçilememesiyle birlikte geri çekiliyor. Geri çekilmenin devamında 1980 düzeyinden geçen Fibonacci %23.6 düzelme seviyesi ve 1962.00 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ve 2015 düzeyi üzeri fiyatlamalarda ise 2049 ve 2075 direnç oluşturabilir." ifadeleri kullanıldı.