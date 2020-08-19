Türkiye'nin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyeli değerlendirmek için yaptığı yatırımlar ivmelenerek karşılık bulmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tüm dünyada salgın sebebi ile deniz taşımacılığı ve ticaretinin çok önemli hale geldiği, ekonomik, sosyal ve lojistik sıkıntıların baş gösterdiği bu günlerde Türkiye'nin Ulusal Kalkınma Hamlesi ve Bakanlığın Lojistik Master Planı doğrultusunda denizcilik sektörüne yaptığı yatırımlar ile büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini açıkladı.

TEMMUZ AYINDA LİMANLARDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI YAKLAŞIK 41 MİLYON TON OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı bir açıklama ile Türkiye'deki limanlarda Temmuz ayında elleçlenen yük miktarına ilişkin bilgi verdi. Yapılan açıklamada, koronavirüs salgınından tüm ulaşım modlarında olduğu denizcilik sektörünün de etkilendiği ancak sektördeki büyümenin yine de devam ettiği kaydedildi. Temmuz ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre artış göstererek, 40 milyon 724 bin 644 ton olarak gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 284 milyon 174 bin 781 ton olarak gerçekleştiği de belirtildi.

DIŞ TİCARET TAŞIMALARI %5,4 ARTTI

Açıklamada, Türkiye'nin 2020 yılı Temmuz ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 artarak 11 milyon 625 bin 844 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 artarak 18 milyon 622 bin 264 ton olarak gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Bakanlık, 2020 yılı Temmuz ayında limanlarımızda gerçekleştirilen dış ticaret taşımalarının bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 artış gösterdiğini ve 30 milyon 248 bin 108 ton olduğunu da belirtti.

EN FAZLA ARTIŞ HURDA DEMİR YÜK CİNSİNDE OLDU

Açılamasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, en fazla artışın hurda demir yükünde olduğunu belirterek, şu bilgiyi verdi:

"Temmuz ayında, Haziran ayına göre 872 bin 720 tonluk artış ile 2 milyon 275 bin 692 ton elleçleme yapılan Hurda Demir en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bunu sırasıyla, 524 bin 814 ton artış ile Kok ve Yarı Kok Kömürü ve 398 bin 588 ton artış ile Kimyasal Ürünler ve Malzemeler takip etti."

DIŞ TİCARETTE EN FAZLA YÜK TAŞIMASI YAPILAN ÜLKE RUSYA OLDU

Bakanlık açıklamasına göre, 2020 yılı Temmuz ayında denizyolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 933 bin 818 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya ile yapılan taşımaların 470 bin 610 tonu (%12,0'si) Türk bayraklı gemilerle, 3 milyon 463 bin 208 tonu ise (%88,0'i) yabancı bayraklı gemilerle oldu.

İHRACATTA İSPANYA, İTHALATTA RUSYA İLK SIRAYI ALDI

Bakanlık açıklamasında ihracatta İspanya'nın, ithalatta ise Rusya'nın ilk sırayı aldığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Denizyolu ile yapılan ihracat ve ithalatın büyük bir bölümünü Avrupa ile gerçekleştiren Türkiye, 2020 yılı temmuz ayında ihracatta en fazla yük elleçlemesini İspanya'ya yaptı. Temmuz ayında İspanya'ya 1 milyon 85 bin 130 ton yük elleçlemesi gerçekleştirdi.

İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. 2020 yılı temmuz ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 698 bin 28 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu.

Ayrıca dış ticarete konu olan yüklerin %8,6'sı Türk bayraklı gemiler ile taşındı."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sektör için belirlediği hedefler doğrultusunda salgına rağmen denizcilik alanında yaşanan gelişmeler olumlu karşılanırken, önümüzdeki dönemde ivmenin daha da yukarılara çıkması bekleniyor.