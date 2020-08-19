2. el otomobil alacaklar dikkat! Bunları yaparsanız yüzde 50 daha ucuz...

İkinci el otomobil fiyatlarına her geçen gün artış gelmesiyle birlikte otomobil alacak olanlar farklı alanlara yönelmeye başladı. Herhangi bir sebeple borcunu ödeyememiş ya da yükümlülüklerini gerçekleştirememiş olanların icralık olan araçları oldukça uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, e-İhale sistemiyle internet üzerinden beğenilen araçlar bulundukları otoparklarda incelenme imkanına da sahip oluyor. Otomobillere göre fiyatlar değişkenlik gösterirken piyasaya göre yüzde 20 ile yüzde 50 oranında daha ucuza otomobil sahibi olunabiliyor.