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    • 19.08.2020 10:58
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    2. el otomobil alacaklar dikkat! Bunları yaparsanız yüzde 50 daha ucuz...

    Koronavirüs nedeniyle otomobil üretiminin durması vatandaşların e yönelmesine neden oldu. Fakat artan talep ikinci el otomobiller sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlarda satıldı. Otomobil sahibi olmak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olanlar ucuz araba arayışına geçti. Bunları yaparak ikinci el otomobili yüzde 50 daha ucuza alabilirsiniz. İşte detaylar…

    İkinci el otomobil fiyatlarına her geçen gün artış gelmesiyle birlikte otomobil alacak olanlar farklı alanlara yönelmeye başladı. Herhangi bir sebeple borcunu ödeyememiş ya da yükümlülüklerini gerçekleştirememiş olanların icralık olan araçları oldukça uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, e-İhale sistemiyle internet üzerinden beğenilen araçlar bulundukları otoparklarda incelenme imkanına da sahip oluyor. Otomobillere göre fiyatlar değişkenlik gösterirken piyasaya göre yüzde 20 ile yüzde 50 oranında daha ucuza otomobil sahibi olunabiliyor.

    Fiat Linea 2013 model

    İhale başlangıç fiyatı: 26500 lira

    Muhammen bedel: 50000 lira

    Piyasa fiyatı: 70000 lira

    Audi A3 2015 model

    İhale başlangıç fiyatı: 58500 lira

    Muhammen bedeli: 112000 lira

    Piyasa fiyatı: 230000 lira

    Volkswagen Jetta 2014 model

    İhale başlangıç fiyatı: 50000 lira

    Muhammen bedeli: 100000 lira

    Piyasa fiyatı: 130000 lira

    Citroen C-Elysee 2015 model

    İhale başlangıç fiyatı: 39500 lira

    Muhammen bedeli: 72000 lira

    Piyasa fiyatı: 115000 lira

    Volkswagen Passat 2016 model

    İhale başlangıç fiyatı: 95500 lira

    Muhammen bedeli: 185000 lira

    Piyasa fiyatı: 225000 lira

    KIA Sportage 2015 model

    İhale başlangıç fiyatı: 53500 lira

    Muhammen bedeli: 105000 lira

    Piyasa fiyatı: 165000 lira

    Ford Fiesta 2012 model

    İhale başlangıç fiyatı: 21500 lira

    Muhammen bedeli: 41000 lira

    Piyasa fiyatı: 80000 lira

    Jeep Renegade 2017 model

    İhale başlangıç fiyatı: 140000 lira

    Muhammen bedeli: 160000 lira

    Piyasa fiyatı: 230000 lira
    Haberler Ekonomi 2. el otomobil alacaklar dikkat! Bunları yaparsanız yüzde 50 daha ucuz...
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