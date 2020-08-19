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    • 19.08.2020 22:25
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    ndaki indirimler dikkat çekiyor! 'ta okul ürünleri indirimleri...

    19 Ağustos Çarşamba aktüel kataloğunda okul ürünlerindeki indirimler insanların ilgisini çekiyor. Kataloğda bu hafta özellikle okul ürünleri ön planda yer alırken Sleepy Sensitive Islak Havlu, Ülker Çokonat 5'li, Likit Mat Ruj, Elseve Şampuan Çeşitleri, Amigo Dalından Aşurelik Kuru Kayısı, Lisanslı Anaokulu Çantası, Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası ve Visuclick Uçlu Kalem fırsatlarının fiyatları merak konusu oldu. İşte haftanın ürünleri

    ŞOK 19 Ağustos aktüel kataloğundaki indirimler!

    ŞOK 19 Ağustos Çarşamba aktüel kataloğuyla bugün onlarca indirimli ürün raflarda yer aldı ve kısa sürede yoğun talep gördü. ŞOK'ta bu hafta Visuclick Uçlu Kalem, Lisanslı Anaokulu Çantası, Sleepy Sensitive Islak Havlu, Ülker Çokonat 5'li, Çalışma Sandalyesi ve Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası ürünleri fiyatlarıyla ön planda yer alan ürünler arasında. İşte ŞOK 19 Ağustos aktüel kataloğundaki indirimler

    ŞOK 19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

    Sleepy Sensitive Islak Havlu
    • 3x50 yaprak

    Elseve Şampuan Çeşitleri
    • Arginine Direnç/Mucizevi Yağ
    • 520 ml

    Aşure malzeme çeşitleri

    Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası
    • 21 x 17 x 10 cm beslenme çantası
    • 38 x 29 x 13,5 cm okul çantası
    • Sırt ve omuz destekli
    • 2 bölmeli
    • Suluk bölmeli
    • Barbie, Enchantimals, Avengers, Transformers, Hot Wheels

    Desenli Okul Çantası
    • 40 x 30 x 14 cm
    • Sırt ve omuz destekli
    • İç kısım lastikli bölme
    • Ön cepli

    A5 Defter

    •Tel Dikişli
    •Desenli
    •Kareli/Çizgili
    •80 Yaprak

    Visuclick Uçlu Kalem
    •0,7
    •2B 24 uç

    Kurşun Kalem Seti
    •2 Kurşun Kalem
    •1 Kırmızı kalem
    •Silgi
    •Kalemtıraş

    Suluboya Fırçası 4'lü
    •2,4,6,8 numara

    Çalışma Sandalyesi
    • Fileli sırtlık
    • Süngerli oturma alanı
    • Yüksekli ayarlı
    • Kol dayama alanı
    • 48 cm oturma genişliği
    • 46 cm derinlik
    • 48 cm sırt genişliği
    • 49 cm sırt yüksekliği
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    Haberler Ekonomi ŞOK 19 Ağustos aktüel kataloğundaki indirimler dikkat çekiyor! ŞOK'ta okul ürünleri indirimleri...
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