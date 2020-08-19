ŞOK 19 Ağustos Çarşamba aktüel kataloğuyla bugün onlarca indirimli ürün raflarda yer aldı ve kısa sürede yoğun talep gördü. ŞOK'ta bu hafta Visuclick Uçlu Kalem, Lisanslı Anaokulu Çantası, Sleepy Sensitive Islak Havlu, Ülker Çokonat 5'li, Çalışma Sandalyesi ve Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası ürünleri fiyatlarıyla ön planda yer alan ürünler arasında. İşte ŞOK 19 Ağustos aktüel kataloğundaki indirimler
ŞOK 19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Sleepy Sensitive Islak Havlu
• 3x50 yaprak
Elseve Şampuan Çeşitleri
• Arginine Direnç/Mucizevi Yağ
• 520 ml
Aşure malzeme çeşitleri
Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası
• 21 x 17 x 10 cm beslenme çantası
• 38 x 29 x 13,5 cm okul çantası
• Sırt ve omuz destekli
• 2 bölmeli
• Suluk bölmeli
• Barbie, Enchantimals, Avengers, Transformers, Hot Wheels
Desenli Okul Çantası
• 40 x 30 x 14 cm
• Sırt ve omuz destekli
• İç kısım lastikli bölme
• Ön cepli
A5 Defter
•Tel Dikişli
•Desenli
•Kareli/Çizgili
•80 Yaprak
Visuclick Uçlu Kalem
•0,7
•2B 24 uç
Kurşun Kalem Seti
•2 Kurşun Kalem
•1 Kırmızı kalem
•Silgi
•Kalemtıraş
Suluboya Fırçası 4'lü
•2,4,6,8 numara
Çalışma Sandalyesi
• Fileli sırtlık
• Süngerli oturma alanı
• Yüksekli ayarlı
• Kol dayama alanı
• 48 cm oturma genişliği
• 46 cm derinlik
• 48 cm sırt genişliği
• 49 cm sırt yüksekliği