TOKİ ayın fırsatlarını vatandaşlarla paylaştı. Yüz binlerce kişiyi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından alt ve orta gelir vatandaşlara yeni imkanlar sunulmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi'nin satışa sunacağı yeni konutlar ve hangi illerde dair detaylar belli olmaya başladı. Daire fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise projeye dair detayları öğrenmek için araştırmaları sürdürüyor. İşte satışa çıkan konutlar, illerin listesi ve dairelerin özellikleri

İŞTE SATIŞA ÇIKAN KONUTLAR

Mersin – Akdeniz Mahallesi

3+1 110 metrekare

200.711 lira



Malatya Pütürge

3+1 98 metrekare

180.340 lira