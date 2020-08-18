ŞOK 19 Ağustos Çarşamba aktüel kataloğunda kozmetik sürprizleri insanların ilgisini çekmeyi başardı. Kataloğda bu hafta özellikle okul ürünleri ön planda yer alırken Sleepy Sensitive Islak Havlu, Ülker Çokonat 5'li, Likit Mat Ruj, Elseve Şampuan Çeşitleri, Amigo Dalından Aşurelik Kuru Kayısı, Lisanslı Anaokulu Çantası, Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası ve Visuclick Uçlu Kalem fırsatlarının fiyatları merak ediliyor.
ŞOK 19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Sleepy Sensitive Islak Havlu
• 3x50 yaprak
Elseve Şampuan Çeşitleri
• Arginine Direnç/Mucizevi Yağ
• 520 ml
Aşure malzeme çeşitleri
Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası
• 21 x 17 x 10 cm beslenme çantası
• 38 x 29 x 13,5 cm okul çantası
• Sırt ve omuz destekli
• 2 bölmeli
• Suluk bölmeli
• Barbie, Enchantimals, Avengers, Transformers, Hot Wheels
Desenli Okul Çantası
• 40 x 30 x 14 cm
• Sırt ve omuz destekli
• İç kısım lastikli bölme
• Ön cepli
A5 Defter
•Tel Dikişli
•Desenli
•Kareli/Çizgili
•80 Yaprak
Visuclick Uçlu Kalem
•0,7
•2B 24 uç
Kurşun Kalem Seti
•2 Kurşun Kalem
•1 Kırmızı kalem
•Silgi
•Kalemtıraş
Suluboya Fırçası 4'lü
•2,4,6,8 numara
Çalışma Sandalyesi
• Fileli sırtlık
• Süngerli oturma alanı
• Yüksekli ayarlı
• Kol dayama alanı
• 48 cm oturma genişlği
• 46 cm derinlik
• 48 cm sırt genişliği
• 49 cm sırt yüksekliği