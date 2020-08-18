ŞOK 19 Ağustos Çarşamba aktüel kataloğunda kozmetik sürprizleri insanların ilgisini çekmeyi başardı. Kataloğda bu hafta özellikle okul ürünleri ön planda yer alırken Sleepy Sensitive Islak Havlu, Ülker Çokonat 5'li, Likit Mat Ruj, Elseve Şampuan Çeşitleri, Amigo Dalından Aşurelik Kuru Kayısı, Lisanslı Anaokulu Çantası, Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası ve Visuclick Uçlu Kalem fırsatlarının fiyatları merak ediliyor.

ŞOK 19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

Sleepy Sensitive Islak Havlu

• 3x50 yaprak