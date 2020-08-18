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    • Ekonomi
    • 18.08.2020 23:21
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    • 18.08.2020 23:22
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    Salgın sürecindeki başarısından dolayı Türk limanı işletmecisine uluslararası verildi

    'de , Bodrum ve Antalya Cruise Port limanlarını işleten şirkete "Pandemi sürecinde sektöre en yüksek bağlılığı gösteren Limanı" ü verildi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Bu süreçte yaptığımız çalışmaların başarısında en önemli etken meslek örgütleri, şirketleri, sağlık örgütleri, kamu otoriteleri, limanlar, destinasyonlar ile güçlü iş birliğimiz oldu" dedi.

    Türk işletmeciye büyük ödül

    Antalya, Bodrum ve Kuşadası limanları işletmecisine Akdeniz Limanları Birliği MedCruise tarafından "Pandemi sürecinde sektöre en yüksek bağlılığı gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı" ü verildi.

    Global Ports Holding Dogu Akdeniz Bölgesi Direktörü , yaptığı yazılı açıklamada, 'de , Bodrum ve Antalya Cruise Port limanlarını işlettiklerini anımsattı.

    Akdeniz çanağında 135 kruvaziyer limanını temsil eden Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise tarafından kendilerine "Pandemi sürecinde sektöre en yüksek bağlılığı gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı" ödülü verildiğini ifade eden Güngör, ödülün limanların salgın sürecinde yürüttüğü limanlarla kruvaziyer firmaları arası diyalog, sektör içerisinde sıkı iş birliği ve iletişim çalışmaları ile salgına karşı gösterilen hassasiyet çerçevesinde verildiğinin altını çizdi.

    Bu ödülü aldıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

    "Bu süreçte yaptığımız çalışmaların başarısında en önemli etken meslek örgütleri, kruvaziyer şirketleri, sağlık örgütleri, kamu otoriteleri, limanlar, destinasyonlar ile güçlü iş birliğimiz oldu. Bu yaklaşımı sürdürerek kruvaziyer sektörünün her zamankinden daha güçlü bir şekilde yeniden canlanacağına inanıyorum."

    Haberler Ekonomi Salgın sürecindeki başarısından dolayı Türk kruvaziyer limanı işletmecisine uluslararası ödül verildi
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