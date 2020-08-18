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    • 18.08.2020 19:30
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    Son dakika: Albayrak'tan millî ve maden stratejisi paylaşımı

    Son dakika haberi... , "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz mizle , ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." dedi.

    sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında: "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan millî enerji ve maden stratejisi paylaşımı
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