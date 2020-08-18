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    • Ekonomi
    • 18.08.2020 19:31
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    • 18.08.2020 19:31
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    Avrupa ları düşüşle kapandı

    Avrupa ları, ve arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gerilimin artmasıyla günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi 600, yüzde 0,56 azalarak 367,18 puandan kapandı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa ları, ve arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gerilimin artmasıyla günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi 600, yüzde 0,56 azalarak 367,18 puandan kapandı.

    'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,68 azalarak 4.938,06 puana geriledi.

    'da DAX 30 endeksi, yüzde 0,30 düşüşle 12,881,76 seviyesinden kapandı.

    'de FTSE 100 endeksi, günü yüzde 0,83'lük düşüşle 6.076,32 seviyesinden tamamladı.

    'da FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,52 değer kaybederek 19.845,61 puana geriledi.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,54'lük yükselerek 1,193 seviyelerinde işlem gördü.

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