İkinci promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oluyor. Bilindiği üzere 2017'de başlayan promosyon ödemelerinin ikincisi 2020 Şubat ayında başladı. Öte yandan en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkarıldı. Promosyon ödemeleri ile emeklilere en az 625 TL ek kazanç yolu açılıyor. Şimdi milyonlarca vatandaş "Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman hesaplarda olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

KİMLER PROMOSYON ALABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTI NEDİR?

Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.