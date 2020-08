Project Zero 7 yeni ülkede hizmete açıldı

Amazon, Project Zero girişiminin Türkiye, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Suudi Arabistan, Singapur ve BAE'nin dahil olduğu 7 yeni ülkede daha hizmete açıldığını duyurdu. Eklenen 7 yeni ülke ile Amazon pazaryerlerinin bulunduğu toplamda 17 ülkeyi kapsayan Project Zero, sahte ürün satışlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Amazon Global Müşteri Güvenliği ve Satıcı Desteğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dharmesh Mehta, "Project Zero, markaları ve özellikle projenin üç kolunu da kullanacak tüm firmaları korumak adına atılmış büyük bir adım" dedi.