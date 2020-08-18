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    • Ekonomi
    • 18.08.2020 Gazete
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    7 yeni ülkede hizmete açıldı

    , girişiminin , , , , , Singapur ve 'nin dahil olduğu 7 yeni ülkede daha hizmete açıldığını duyurdu.

    Project Zero 7 yeni ülkede hizmete açıldı

    Amazon, girişiminin , , , , , Singapur ve 'nin dahil olduğu 7 yeni ülkede daha hizmete açıldığını duyurdu. Eklenen 7 yeni ülke ile pazaryerlerinin bulunduğu toplamda 17 ülkeyi kapsayan Project Zero, sahte ürün satışlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Amazon Global Müşteri Güvenliği ve Satıcı Desteğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dharmesh Mehta, "Project Zero, markaları ve özellikle projenin üç kolunu da kullanacak tüm firmaları korumak adına atılmış büyük bir adım" dedi.

    Haberler Ekonomi Project Zero 7 yeni ülkede hizmete açıldı
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