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    • Ekonomi
    • 18.08.2020 Gazete
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    gaza bastı

    Coronavirüs etkisiyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında zorlu bir süreçten geçen , normalleşme sürecinde gaza bastı.

    Mobilyacılar gaza bastı

    Coronavirüs etkisiyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında zorlu bir süreçten geçen , normalleşme sürecinde gaza bastı. İç pazarda düğün bereketiyle hareketlenen sektörün dış ticaret ayağında ise Haziran ve Temmuz ayında ulaşılan rakamları ın yüzünü güldürdü. 179 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten MOSDER Başkanı , "7 ayda 1.8 milyar dolarlık ihracatla 4 milyar dolarlık yıl sonu hedeflerimize yaklaştık" dedi. Coronavirüs sürecinde sektörde Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verildiğini anlatan Balcı, "İhracatla yüzümüzün yeniden güldüğü şu günlerde, yıl sonunda ise yüzde 17-18 oranında bir büyüme ivmesi yakalayarak bir önceki seneye göre mobilya sanayimizi yine en öne taşıma gayretindeyiz" diye konuştu.

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