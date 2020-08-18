Mobilyacılar gaza bastı

Coronavirüs etkisiyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında zorlu bir süreçten geçen mobilya sektörü, normalleşme sürecinde gaza bastı. İç pazarda düğün bereketiyle hareketlenen sektörün dış ticaret ayağında ise Haziran ve Temmuz ayında ulaşılan ihracat rakamları mobilyacıların yüzünü güldürdü. 179 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "7 ayda 1.8 milyar dolarlık ihracatla 4 milyar dolarlık yıl sonu hedeflerimize yaklaştık" dedi. Coronavirüs sürecinde sektörde Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verildiğini anlatan Balcı, "İhracatla yüzümüzün yeniden güldüğü şu günlerde, yıl sonunda ise yüzde 17-18 oranında bir büyüme ivmesi yakalayarak bir önceki seneye göre mobilya sanayimizi yine en öne taşıma gayretindeyiz" diye konuştu.