ŞOK 19 Ağustos Çarşamba aktüel kataloğuyla bu hafta raflarda yer alacak indirimler ve fiyat listesi duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta Visuclick Uçlu Kalem, Lisanslı Anaokulu Çantası, Sleepy Sensitive Islak Havlu, Ülker Çokonat 5'li, Çalışma Sandalyesi ve Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası ürünleri fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? İşte o ürünlerin listesi...

ŞOK 19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

Sleepy Sensitive Islak Havlu

• 3x50 yaprak