FAYDALI OLACAK

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği(ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi ise şu görüşleri dile getirdi: "Dernek olarak uzun süredir tüm üyelerimizle takipçisi olduğunuz bu yeni düzenlemeyi e-ticaret sektörü için çok olumlu buluyor ve destekliyoruz. Özellikle pandemi döneminde e-ticaret sektöründe yaşanan çok hızlı büyüme beraberinde sorunları da getirdi. Bunların başında yer alan önemli sorunlardan biri de fahiş fiyat ve stokçuluk oldu. Maske, sağlık ve hijyen ürünleri başta olmak üzere tüketimi hızla artan ürünlerde yaşanan sorunu dernek olarak önceden fark edip üyelerimizle birlikte gerekli önlemleri alıp sektördeki tüm firmalara yönelik uyarılarda bulunmuştuk. TOBB E-Ticaret Meclisi'nde yapılan çalışmalarda ETİD olarak bizim de etkin rol oynadığımız Güven Damgası kapsamında bu düzenlemenin de getirilmesi e-ticaret sektöründeki tüm oyuncular ve müşteriler için çok faydalı oldu."

PANDEMİDE ZİRVE YAPTI

Pandemi döneminde artan gıda talebi sonrasında özellikle e-ticaret plaformlarındaki satıcılar ciddi fiyat artışlarına gitti. Fahiş fiyat ve stokçuluk tepki çekerken, bu tarz işletmelere ceza kesildi. İnternetten alışverişi daha güvenli hale getirmek için de Güven Damgası uygulaması çıkarıldı. Hükümetin son hamlesiyle de bu uygulamanın alanı genişletilerek fahiş fiyatla savaşılacak.