KOBİ'lere işbirliği desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin işbirliklerini destekliyor. İşbirliği Destek Programı ile geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor. Program ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. 2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor. Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli olan İşletici Kuruluş Modeli'nde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor. Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modeli olan Proje Ortaklığı Modeli'nde ise 10 milyon liraya varan destek imkanı var.

NASIL YARARLANILIYOR

KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif durumdaki gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler proje başvurusu yapabiliyor. Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor. Ancak orta– yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterli. İşletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekiyor.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat, Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri, Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama, Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri destekleniyor.