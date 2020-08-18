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    • Ekonomi
    • 18.08.2020 Gazete
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    Emekliye 2.921 TL! mı ile birlikte en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

    Memurların ve emeklilerin yüzde 3’lük mı, beklenti anketindeki tahminlere göre farkıyla artacak. En düşük maaş memurlarda 3 bin 860, emeklilerde 2 bin 921 olacak. İşte Ocak zammı ile ilgili emekli ve memurların merak ettiği tüm detaylar...



    Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.



    Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.



    524 TL AİLE YARDIMI
    En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.



    Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.
    Haberler Ekonomi Emekliye 2.921 TL! Ocak zammı ile birlikte en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
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