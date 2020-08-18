Yeni eğitim-öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacağının, 21 Eylül'de kademeli yüz yüze eğitime geçileceğinin belli olmasıyla özel okul velileri harekete geçti. Bir yandan Nisan- Haziran ayları için ücret iadesini bekleyen veliler, bir yandan da yeni eğitim yılı için istenen zamlı fiyatlara isyan ediyor:



Uzaktan eğitime yüz yüze eğitimle aynı ücreti vermek istemiyoruz. Yüz yüze saatler için tam fiyat, online eğitim saatleri için iş günü fiyatının yarısı olacak şekilde bir uygulama istiyoruz.







Online eğitim ile okulların maliyetlerinde düşüş oldu ama onlar bizlere tavandan zammı dayatıyor. Bu nasıl iş anlayamadık. İndirim beklerken, zam bulduk.



Özel okulların eğitim bedelinde indirim kararı bekliyoruz. Uzaktan eğitimle aldığımız ders saati, yüz yüze alınan eğitimle asla aynı değil. Bu sorunu çözün artık.



Örgün eğitim için para ver, karşılığında sanal eğitim al. Olacak iş mi?



Kullanılmayan servisi, yenilmeyen yemeği ödetemezsiniz.



Ücretlerde indirim yapılmalı. Anlaşmadaki ders saatini alamıyoruz ama aynı parayı ödüyoruz.