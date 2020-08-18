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    • Ekonomi
    • 18.08.2020 18:30
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    • 18.08.2020 18:30
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    ürün fırsatları başladı! 'de haftanın indirimleri nelerdir?

    nda yer alan yeni indirimler bugün raflarda firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunuldu. Bu kapsamda da marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. 'de bu hafta Maxi Bebek Bezi, Jenny & Willy Junior Bebek Bezi, Dalin Bebek Şampuanı, Dalin Bebek Kolonyası, Koroplast Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası ve Lionesse Bebek Banyo Eldiveni fiyat etiketiyle dikkat çekmeyi başardı.

    BİM 18 Ağustos aktüel kataloğu ürün fırsatları başladı!

    BİM 18 Ağustos Salı aktüel kataloğu ile bu sabah raflarda yerini alan ürünler merak konusu oluyor. BİM'de bugünden itibaren satışa sunulan ürünler arasında Koroplast Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası, Maxi Bebek Bezi, Jenny & Willy Junior Bebek Bezi, Dalin Bebek Kolonyası, Hero Baby Meyveli Tahıllı Organik Ek Gıda ve Tariş Kuru Meyve Karışımı öne çıktı. İşte BİM 18 Ağustos aktüel kataloğu ürün fırsatları

    BİM 18 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Maxi Bebek Bezi
    • 86 adet
    • 0,57 TL Adet Fiyatı

    Dalin
    Bebek Şampuanı
    • 650 ml

    Sleepy Slim
    Hijyenik Ultra Ped
    • Normal - 60 Adet
    • Gece - 40 Adet

    Koroplast
    Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası
    • 50'li

    Lionesse
    Bebek Banyo Eldiveni

    Şortlu Kadın Pijama Takımı
    • S-M-L

    3'lü Desenli Kadın Slip
    • S-M
    • L-XL

    Arı
    Tarhana Çorbası Ek Gıda
    • 125 g

    Yurt
    Hazır Aşure
    • 200 g

    Simbat
    Aşurelik Kuru Kayısı
    • 400 g
    Haberler Ekonomi BİM 18 Ağustos aktüel kataloğu ürün fırsatları başladı! BİM'de haftanın indirimleri nelerdir?
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