BİM 18 Ağustos Salı aktüel kataloğu ile bu sabah raflarda yerini alan ürünler merak konusu oluyor. BİM'de bugünden itibaren satışa sunulan ürünler arasında Koroplast Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası, Maxi Bebek Bezi, Jenny & Willy Junior Bebek Bezi, Dalin Bebek Kolonyası, Hero Baby Meyveli Tahıllı Organik Ek Gıda ve Tariş Kuru Meyve Karışımı öne çıktı. İşte BİM 18 Ağustos aktüel kataloğu ürün fırsatları

BİM 18 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Maxi Bebek Bezi

• 86 adet

• 0,57 TL Adet Fiyatı