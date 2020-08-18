BİM 18 Ağustos Salı aktüel kataloğu ile bu sabah raflarda yerini alan ürünler merak konusu oluyor. BİM'de bugünden itibaren satışa sunulan ürünler arasında Koroplast Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası, Maxi Bebek Bezi, Jenny & Willy Junior Bebek Bezi, Dalin Bebek Kolonyası, Hero Baby Meyveli Tahıllı Organik Ek Gıda ve Tariş Kuru Meyve Karışımı öne çıktı. İşte BİM 18 Ağustos aktüel kataloğu ürün fırsatları
BİM 18 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Maxi Bebek Bezi
• 86 adet
• 0,57 TL Adet Fiyatı
Dalin
Bebek Şampuanı
• 650 ml
Sleepy Slim
Hijyenik Ultra Ped
• Normal - 60 Adet
• Gece - 40 Adet
Koroplast
Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası
• 50'li
Lionesse
Bebek Banyo Eldiveni
Şortlu Kadın Pijama Takımı
• S-M-L
3'lü Desenli Kadın Slip
• S-M
• L-XL
Arı
Tarhana Çorbası Ek Gıda
• 125 g
Yurt
Hazır Aşure
• 200 g
Simbat
Aşurelik Kuru Kayısı
• 400 g