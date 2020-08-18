Dolar ve euro alış satış fiyatlarını merak eden on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren araştırmalarını sürdürüyor. Dün en düşük 7,3623, en yüksek 7,3987 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 7,3831'den tamamladı. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos canlı döviz kurları ve dolar alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?