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    • Ekonomi
    • 18.08.2020 20:08
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    • 18.08.2020 20:08
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    Yerli otomobilden sevindiren gelişme! 'un tasarımlarını da tescilledi

    'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter hesından yapılan açıklamada, tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve ’den sonra ’da da tescillendiği bildirildi.

    Yerli otomobilden sevindiren gelişme!

    'un Twitter hesından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve 'den sonra 'da da tescillendiği bildirildi.

    Açıklamada, " (), ve Sedan tasarımlarımızın Japonya'da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

    Haberler Ekonomi Yerli otomobilden sevindiren gelişme! TOGG'un tasarımlarını Japonya da tescilledi
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