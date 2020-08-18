TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya'da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.