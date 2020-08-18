ASELSAN'ın toplam bakiye siparişlerinin ilk yarıyıl sonu itibarıyla 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken bakiye siparişlerinin yüzde 94'ünü savunma, yüzde 6'sını savunma dışı siparişlerin oluşturduğunu aktaran Prof. Dr. Görgün, ASELSAN'ın hem Türk savunma sanayisine olan katkılarını arttırmaya, hem de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceklerinin altını çizdi.

ASELSAN'DAN SAVUNMA EKOSİSTEMİNE 7 MİLYAR TL DESTEK

Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliği konusunun ASELSAN'ın temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, salgın döneminde de tedarik süreçlerinde hiçbir aksamaya yer verilmediğini bildirdi.

Şirket 5 bin adedi aşan tedarikçisine yeni siparişler vermeyi sürdürdü. Yılbaşından bugüne kadar tedarikçi firmalara 7 milyar TL'yi aşkın ödeme yapılarak sektördeki üretim çarkının devamlılığı sağlandı.

2020 yılının nisan ayında faaliyetlerin kesintisiz devam ettirildiğinin bir göstergesi olarak ASELSAN'ın tedarikçilerine yönelik olarak "Gücümüz Bir" platformu devreye alındı. Bu platformla teklif alma, kalite, ürün temini, eğitimler, tetkik süreçleri, tedarikçi karnesi ve duyurular gibi faaliyetler kesintisiz yürütüldü.

ASELSAN DÜNYANIN EN BÜYÜK 48'İNCİ SAVUNMA ŞİRKETİ

ASELSAN 2008 yılında 97'nci sıradan dâhil olduğu dünyanın en büyük savunma sanayi firmaları (Defense News Top 100) listesindeki yükselişini her yıl istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam etti.

Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın stratejik hedeflerinden biri olan dünyanın en büyük 50 savunma şirketinden biri olma hedefinin gerçeğe dönüştüğünü, "Defense News 2020" listesinde ASELSAN'ın dünyanın en büyük 48'inci savunma şirketi olarak yer aldığını belirtti.

Bunu uzun vadeli bir sürece yayılmış büyüme stratejisinin sonucu olarak gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Görgün, ASELSAN'ın güçlü bilanço yapısının, kârlılık ve ciro gelişiminin dünyanın büyük şirketleriyle rekabet edecek seviyeye ulaşmasından mutluluk duyduğunu aktardı.

ASELSAN İSTİHDAM ARTIŞINDA DA ÖNCÜ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 4 sıra çıkarak 11'inciliğe yükselen ASELSAN, en yüksek FAVÖK'e sahip birinci şirket olurken, Ankara merkezli şirketler arasında da Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

ASELSAN 2020 yılının ilk yarısında istihdam konusundaki planlamalarını taviz vermeden uygulamaya devam etti.

Bu çerçevede 2020 yılının ilk altı ayında 732 kişiye istihdam sağlandı. Şirketin toplam çalışan sayısı yeni işe alınanlarla beraber 8 bin 279 kişiye ulaştı.

Şirketin istihdam adımlarını değerlendiren Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları kaydetti:

"İnsan sermayesini şirketimizin en değerli varlığı olarak görüyoruz. 2020 yılında istihdam politikalarımızda herhangi bir değişiklik olmadı ve hedeflerimiz dâhilinde hareket ederek işe alımları sürdürdük. Universum tarafından düzenlenen 55 üniversiteden 54 bin 597 öğrencinin katıldığı Mühendislik ve IT alanında En Çekici İşverenler Araştırmasında ASELSAN'ın 6 yıldır devam eden birinciliği bir kez daha tescillendi. İnsan kıymetlerimizin gelişimine dönük yaptığımız yatırımlar sayesinde ASELSAN'ın sektöründe sahip olduğu liderliğini sürdüreceğine ve önümüzdeki yıllarda da en çok tercih edilen şirketlerden biri olmaya devam edeceğine inancımız sonsuzdur.

Sağlam iş modelimiz, yetkin insan kaynağımız, etkin işletme sermayesi yönetimimiz ve güçlü bilanço yapımızla ASELSAN olarak 2020 yılının ilk yarısını son derece başarılı sonuçlarla tamamladık. Ulaştığımız sonuçlar yıl sonuna ilişkin öngörülerimiz olan ciroda yüzde 40-50 oranında artış ve yüzde 20-22 aralığında FAVÖK marjı hedeflerimizi teyit etmektedir. Bu vesileyle büyük bir özveriyle kesintisiz bir şekilde çalışan insan kıymetlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."