Türk narenciyesi Ruslar’ın sofrasında

Rusya'ya narenciye ihracatı, ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 119 milyon 340 bin dolar oldu. Ürün bazında Rusya'ya, 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 40 bin 241 ton limon 30 milyon 826 bin dolara, 42 bin 392 ton portakal da 22 milyon 173 bin dolara ihraç edildi. İhracatın kalan bölümünü diğer narenciye ürünleri oluşturdu. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Ürettiğimiz narenciyelere Rusya'daki tüketiciler damak tadı olarak alışkın. Bundan dolayı Rusya'dan oldukça fazla talep alıyoruz" dedi.