ŞOK 15-18 Ağustos aktüel kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Vatandaşlar her hafta farklı ürün çeşitlerini uygun fiyata alabilmek için ŞOK aktüel ürün kataloğunu takip ediyor. Peki bu hafta neler var? ŞOK 15-18 Ağustos aktüel kataloğu özellikle elektronik ihtiyaçlarını uygun fiyata almak isteyenler için güzel fırsatlar sunuyor. Tabletten powerbanke, bilgisayar klavyesinden mouse'a daha pek çok seçeneği uygun fiyata bulabilirsiniz. İşte ŞOK aktüelde bu hafta…
ŞOK 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
32 Gb Metal Kasa Usb Bellek
• USb 2.0
Çocuk 3'lü Patik Çorap
• 5-6 yaş, 7-8 yaş, 9-10 yaş bedenlerde
• Pamuklu
Kız Çocuk Elbise
• 3-4 yaş, 5-6 yaş bedenlerde
• %95 Pamuk %5 Likra
Sensodyne Tam Koruma ve Beyazlık Diş Macunu
• 50 m
Klavye Mouse Set
• 106 Tuş
• 150 cm kablo uzunluğu
• 800 dpi mouse
10.000 mAH Powerbank
• Type-C ve Micro Usb Çıkışlı
• Akıllı Şarj Desteği
• İnce tasarım
Everest 7'' Tablet
• Android 9.0
• 16 gb (32 gb'a kadar artırılabilir) hafıza
• 1 gb Ram
• Wifi
• Bleutooth 4.0
• Çift Kamera
• Quad Core MTK8167 Cortex A35 işlemci
• 7 inç 1024x600 Ips Ekran
• 2100 mAH