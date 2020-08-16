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    • Ekonomi
    • 16.08.2020 17:29
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    • 16.08.2020 17:29
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    Merakla araştılan haberimizde yer alıyor. Her hafta yeni ürünlerin vatandaşlara uygun fiyatlar sunulduğu ? Özellikle elektronik ürünler dikkat çekerken daha pek çok kategoride kaliteli ürün ve uygun fiyat sunuyor. Öne çıkan bilgisayar ürünlerinin yanı sıra kıyafet, deterjan, ağız bakımları ürünlerine de yer verilmiş. İşte ŞOK 15-18 Ağustos aktüel kataloğu…

    ŞOK 15-18 Ağustos aktüel kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    Vatandaşlar her hafta farklı ürün çeşitlerini uygun fiyata alabilmek için ŞOK aktüel ürün kataloğunu takip ediyor. Peki bu hafta neler var? ŞOK 15-18 Ağustos aktüel kataloğu özellikle elektronik ihtiyaçlarını uygun fiyata almak isteyenler için güzel fırsatlar sunuyor. Tabletten powerbanke, bilgisayar klavyesinden mouse'a daha pek çok seçeneği uygun fiyata bulabilirsiniz. İşte ŞOK aktüelde bu hafta…

    ŞOK 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    32 Gb Metal Kasa Usb Bellek
    • USb 2.0

    Çocuk 3'lü Patik Çorap
    • 5-6 yaş, 7-8 yaş, 9-10 yaş bedenlerde
    • Pamuklu

    Kız Çocuk Elbise
    • 3-4 yaş, 5-6 yaş bedenlerde
    • %95 Pamuk %5 Likra

    Sensodyne Tam Koruma ve Beyazlık Diş Macunu
    • 50 m

    Klavye Mouse Set

    • 106 Tuş
    • 150 cm kablo uzunluğu
    • 800 dpi mouse

    10.000 mAH Powerbank
    • Type-C ve Micro Usb Çıkışlı
    • Akıllı Şarj Desteği
    • İnce tasarım

    Everest 7'' Tablet

    • Android 9.0
    • 16 gb (32 gb'a kadar artırılabilir) hafıza
    • 1 gb Ram
    • Wifi
    • Bleutooth 4.0
    • Çift Kamera
    • Quad Core MTK8167 Cortex A35 işlemci
    • 7 inç 1024x600 Ips Ekran
    • 2100 mAH
    Haberler Ekonomi ŞOK 15-18 Ağustos aktüel kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
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