Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından belirli tarihler aralığında satışa sunulan konutlar resmi internet sitesinde satış duyuruları bölümünden vatandaşlara duyuruluyor. Konut sahibi olmak isteyen on binlerce kişi TOKİ'den yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Kurumun hangi illerdeki daireleri satışa sunacağı ve özellikleri netlik kazandı. İşte merak edilenler...
İŞTE SATIŞA ÇIKAN KONUTLAR
Mersin – Akdeniz Mahallesi
3+1 110 metrekare
200.711 lira
Malatya Pütürge
3+1 98 metrekare
180.340 lira
Malatya Pütürge
3+1 98 metrekare
217.124 lira
Samsun Vezirköprü
3+1 104 metrekare
264.000 lira
Sivas Merkez
3+1 91.7 metrekare
206.000 lira
Ankara Mamak
4+1 134 metrekare
380.000 lira
Tokat Merkez
3+1 95 metrekare
279.000 lira
Denizli Merkezefendi
2+1 80 metrekare
218.263 lira
Adana Sarıçam
2+1 70 metrekare
230.000 lira
Bingöl Merkez
3+1 88 metrekare
240.758 lira
Karabük Eflani
2+1 58 metrekare
140.000 lira
Kars Sarıkamış
2+1 78 metrekare
170.000 lira