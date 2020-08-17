Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından belirli tarihler aralığında satışa sunulan konutlar resmi internet sitesinde satış duyuruları bölümünden vatandaşlara duyuruluyor. Konut sahibi olmak isteyen on binlerce kişi TOKİ'den yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Kurumun hangi illerdeki daireleri satışa sunacağı ve özellikleri netlik kazandı. İşte merak edilenler...

İŞTE SATIŞA ÇIKAN KONUTLAR

Mersin – Akdeniz Mahallesi

3+1 110 metrekare

200.711 lira



Malatya Pütürge

3+1 98 metrekare

180.340 lira