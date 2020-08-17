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    • Ekonomi
    • 17.08.2020 18:26
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    • 17.08.2020 18:26
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    'den kurasız çekilişsiz daire alma fırsatı! Satışa çıkan konutların fiyatları...

    Her yıl yüz binlerce kişiyi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi () tarafından alt ve orta gelir vatandaşlara yeni imkanlar sunulmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi'nin satışa sunacağı yeni konutlar ve hangi illerde dair detaylar belli olmaya başladı. Daire fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise projeye dair detayları öğrenmek için araştırmaları sürdürüyor. İşte konutların yapılacağı iller...

    Kura çekiliş olmadan daire alma fırsatı!

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından belirli tarihler aralığında satışa sunulan konutlar resmi internet sitesinde satış duyuruları bölümünden vatandaşlara duyuruluyor. Konut sahibi olmak isteyen on binlerce kişi TOKİ'den yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Kurumun hangi illerdeki daireleri satışa sunacağı ve özellikleri netlik kazandı. İşte merak edilenler...

    İŞTE SATIŞA ÇIKAN KONUTLAR

    Mersin – Akdeniz Mahallesi
    3+1 110 metrekare
    200.711 lira

    Malatya Pütürge
    3+1 98 metrekare
    180.340 lira

    Malatya Pütürge

    3+1 98 metrekare
    217.124 lira

    Samsun Vezirköprü

    3+1 104 metrekare
    264.000 lira

    Sivas Merkez

    3+1 91.7 metrekare
    206.000 lira

    Ankara Mamak

    4+1 134 metrekare
    380.000 lira

    Tokat Merkez

    3+1 95 metrekare
    279.000 lira

    Denizli Merkezefendi

    2+1 80 metrekare
    218.263 lira

    Adana Sarıçam

    2+1 70 metrekare
    230.000 lira

    Bingöl Merkez

    3+1 88 metrekare
    240.758 lira

    Karabük Eflani

    2+1 58 metrekare
    140.000 lira

    Kars Sarıkamış

    2+1 78 metrekare
    170.000 lira
    Haberler Ekonomi TOKİ'den kurasız çekilişsiz daire alma fırsatı! Satışa çıkan konutların fiyatları...
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