Milyonlara 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman yatırılacak?

Promosyon ödemelerine dair detaylar vatandaşların gündemindeki yerini almaya başladı. Bankaların sağladığı emekli promosyon ödemelerinde ikinci ödemeler, sürüyor. Yeni emekli olanların da faydalandığı promosyon ödemelerine ilişkin detayları haberimizde sizin için derledik. Emekliler en az 3 yıl kalma taahhüdü verdikten sonra en az 625 TL promosyon alabilecek. Peki, emekli ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

KİMLER PROMOSYON ALABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTI NEDİR?

Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.