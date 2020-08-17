Döviz kurlarındaki son durumu merakla takip edenler özellikle kapanış saatlerinde dolar ve euro alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3770 liradan, avro 8,7480 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,7460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7480 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3730 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7170 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 17 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftaya karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen altında 367 puanda bulunuyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 artarak 12.910 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 7.096 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 4.962 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 19.966 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 6.092 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1850 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin sakin olduğunu ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,8 ve yıllık bazda yüzde 27,8 daraldı. Öte yandan, ülkede haziranda önceki aya göre kapasite kullanım oranı yüzde 6,2 ve sanayi üretimi yüzde 1,9 artış kaydetti.
Açıklanan verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 23.098 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 106,4 seviyelerine geriledi.
Çin'de ise ülke merkez bankasının finansal piyasaları, likidite enjeksiyonuyla destekleyeceği yönündeki haberlerin ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 değer kazanarak 3.439 puandan günü tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 37.933 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 25.405 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle 2.407 puanda seyrediyor.