Döviz kurlarındaki son durumu merakla takip edenler özellikle kapanış saatlerinde dolar ve euro alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3770 liradan, avro 8,7480 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,7460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7480 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3730 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7170 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 17 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?