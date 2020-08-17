Ticaret Bakanlığı ikinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme yaptığını duyurdu. Buna göre, ikinci el cep telefonu ve tabletler sertifikalı ve garantili olarak yeniden satılacak. Kullanılmış cep telefonu ve tabletler bakanlığın yetki verdiği merkezlerde yenilenecek. En az 12 ay garanti süresiyle yeniden satılacak.







Bakan Pekcan, olaya ilişkin açıklamasında "Son aşamaya gelen yeni düzenlemeyle 2. el cep telefonu ve tabletler, belirli standartta yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulabilecek." dedi.





Pekcan, "Tüketiciler 2. el teknolojik ürünlerini satarken veya alırken güvenli hareket edebilecek, garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek." ifadelerini kullandı.