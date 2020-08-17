Enpara çöktü mü? Enpara giriş yapamıyorum hatası! Enpara müşteri hizmetleri iletişim nedir?

Enpara çöktü mü? Enpara giriş yapamıyorum hatası arama motorlarında Enpara kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. QNB Finansbank'ın mobil uygulaması Enpara'ya giriş sıkıntıları yaşadığını belirten kullanıcılar sosyal medyada paylaşım yapıyor. Peki, Enpara çöktü mü?

ENPARA ÇÖKTÜ MÜ?

Enpara uygulamasına teknik bir problemden ötürü erişim sıkıntısı yaşanıyor. Enpara.com resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada müşterilere problemin en kısa sürede çözüleceği bilgisi veriliyor.