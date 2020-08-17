Enpara çöktü mü? Enpara giriş yapamıyorum hatası! Enpara müşteri hizmetleri iletişim nedir?

Enpara çöktü mü? Enpara giriş yapamıyorum hatası arama motorlarında Enpara kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. QNB Finansbank'ın mobil uygulaması Enpara'ya giriş sıkıntıları yaşadığını belirten kullanıcılar sosyal medyada paylaşım yapıyor. Peki, Enpara çöktü mü?
ENPARA ÇÖKTÜ MÜ?
Enpara uygulamasına teknik bir problemden ötürü erişim sıkıntısı yaşanıyor. Enpara.com resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada müşterilere problemin en kısa sürede çözüleceği bilgisi veriliyor.
ENPARA NEDİR?
Enpara.com, 2012 yılında QNB Finansbank tarafından kurulan, tüm hizmetlerini sadece dijital kanallar üzerinden sunan ve şubesiz olmasının kendisine yarattığı maliyet avantajını masrafsız ve avantajlı bankacılık anlayışıyla müşterileriyle paylaşan, Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankasıdır.
Enpara.com tamamıyla QNB Finansbank'a aittir ve QNB Finansbank çatısı altında 3663 numaralı şube koduyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
ENPARA MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Çözüm Merkezi telefon numarası 0850 222 3663'tür.
Çözüm Merkezi'mizdeki müşteri danışmanları sabah 08:00 ile gece 01:00 arasında hizmet vermektedir. Gece 01:00'dan sonra ulaşmak isterseniz, sesli yanıt sistemine mesaj bırakabilirsiniz.
Encard'ınızın veya Enpara.com Kredi Kartı'nızın kaybolması ya da çalınması gibi güvenlikle ilgili bildirimleriniz için günün her saati güvenlik ekipleri çağrılarınızı karşılayacaktır.