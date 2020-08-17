İŞKUR iş ilanları 17 Ağustos! Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, TEİAŞ personel alımı başvuru şartları neler?

TEİAŞ

TEİAŞ'nin 42 il için yayımladığı ilana başvurular 24 – 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adayların elektronik teknisyeni kadrosu için lise ve dengi okulların elektronik, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri bölümü mezunu; elektrik teknisyeni kadrosu için de lise ve dengi okulların elektrik, elektrik tesisat ve pano montörlüğü, yüksek gerilim sistemleri, endüstriyel bakım onarım bölümü mezunu olmaları gerekiyor.

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (24-28.08.2020 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.