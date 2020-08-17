İŞKUR iş ilanları 17 Ağustos! Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, TEİAŞ personel alımı başvuru şartları neler?

17 Ağustos güncel İŞKUR iş ilanları, iş arayışında bulunan ve ilanları takip edenler tarafından sorgulanıyor. İŞKUR personel alımı için yeni duyurular yayınlandı. Her yıl milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR üzerinden açılan kadrolara başvurabilir ve iş sahibi olabilirsiniz. Yeni yayımlanan ilanlara göre; Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne 32 personel, TEİAŞ'a ise 150 personel alınacak. İlanların başvuru şartları da belli oldu. Peki, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, 17 Ağustos güncel İŞKUR iş ilanları!
KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) internet adresinden yayımlanacak.
Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.
TEİAŞ
TEİAŞ'nin 42 il için yayımladığı ilana başvurular 24 – 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adayların elektronik teknisyeni kadrosu için lise ve dengi okulların elektronik, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri bölümü mezunu; elektrik teknisyeni kadrosu için de lise ve dengi okulların elektrik, elektrik tesisat ve pano montörlüğü, yüksek gerilim sistemleri, endüstriyel bakım onarım bölümü mezunu olmaları gerekiyor.
Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (24-28.08.2020 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.
ÜNİVERSİTELERE PERSONEL ALIMI
17 Ağustos 2020 tarihi itibari ile yayımlanmış olan Kamu İlanlarına göre Üniversitelere kamu personeli alımı yapılacak. Alımlar farklı kadrolarda ve niteliklerde yapılacak olup başvuru süreci başlamıştır.
Söz konusu alım yapacak üniversiteler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniverstesi personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda;
Mustafa Kemal Üniversitesi: 100 kişilik boş kadro ile 40 Hastane Temizlik Görevlisi, 40 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, 15 Normal Temizlik Görevlisi ve 5 Engelli Temizlik Görevlisi alımı yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.
- Askerlik ile ilişiği olmamak.
- İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
Söz konusu olan iki üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak için yukarıdaki şartlar ve kadrolarda personel alımları bugün ( 17 Ağustos 2020 ) itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 21 Ağustos 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece İŞKUR E-Şube üzerinden yapılacaktır.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.