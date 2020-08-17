A101 15 Ağustos aktüel kataloğundaki fırsatları öğrenmek isteyenler ürünleri öğrenmek için araştırma yapıyor. Yiyecek, dondurma, bakım ve temizlik ürünlerindeki indirimler ön plana çıkarken Doğadan Gizli Bahçe Siyah Çay 1000g 27,95 TL, Mistral Kağıt Havlu 6'lı 8,50 TL, Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 Kg 6,95 TL, Findux fındık ezmesi 320gr ise 12,45 TL fiyat etiketiyle raflarda yer aldı.

A101 15-21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

A101 15 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri