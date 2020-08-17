Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    le satıştan sorumlu

    Aldığı çalıntı çıkan tüketici yargıya başvurdu. , emsal kararıyla, le araç satılmasında i kusurlu buldu

    Sahte kimlikle satıştan noter sorumlu

    10 yıl önce 17 bin 500 liraya üzerinden satın alan, kısa bir süre sonra yol denetimi sırasında bunun çalıntı olduğunu öğrenen vatandaşın davasına noktayı koydu. Noterin gerekli dikkati ve özeni göstermediği gerekçesiyle yargı yoluna başvuran tüketicinin davasını inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, le araç satılmasında noteri kusurlu buldu. Emsal nitelikteki kararda, "Noter gözle görülebilecek bir sahteliğe rağmen işlemi devam ettirmişse ve bu işlemden bir zarar doğmuşsa doğal olarak sorumlu olacaktır. Somut olayda, dava dışı üçüncü kişinin kimlik bilgileri kullanılarak sahte kimlik düzenlendiği, bahse konu sahte kimlik esas alınarak, davaya konu araç satışının gerçekleştirildiği ortadadır. Davanın 17 bin 500 lira üzerinden kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken; tümden reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir" denildi.

    Haberler Ekonomi Sahte kimlikle satıştan noter sorumlu
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri