Sahte kimlikle satıştan noter sorumlu

10 yıl önce 17 bin 500 liraya noter üzerinden araç satın alan, kısa bir süre sonra yol denetimi sırasında bunun çalıntı olduğunu öğrenen vatandaşın davasına Yargıtay noktayı koydu. Noterin gerekli dikkati ve özeni göstermediği gerekçesiyle yargı yoluna başvuran tüketicinin davasını inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sahte kimlikle araç satılmasında noteri kusurlu buldu. Emsal nitelikteki kararda, "Noter gözle görülebilecek bir sahteliğe rağmen işlemi devam ettirmişse ve bu işlemden bir zarar doğmuşsa doğal olarak sorumlu olacaktır. Somut olayda, dava dışı üçüncü kişinin kimlik bilgileri kullanılarak sahte kimlik düzenlendiği, bahse konu sahte kimlik esas alınarak, davaya konu araç satışının gerçekleştirildiği ortadadır. Davanın 17 bin 500 lira üzerinden kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken; tümden reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir" denildi.