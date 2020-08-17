Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 460,7 liradan tamamladı. Bugün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,88 artışla 466 bin 250 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Ağustos anlık altın fiyatları...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?