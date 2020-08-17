Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 460,7 liradan tamamladı. Bugün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,88 artışla 466 bin 250 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Ağustos anlık altın fiyatları...
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|461,50
|461,70
|470,00
|470,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.043,00
|3.064,00
|3.097,00
|3.118,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|421,00
|425,00
|428,70
|432,70
|Lira(Tam) Ziynet
|2.973,00
|2.993,00
|3.027,00
|3.047,00
|Yarım Ziynet
|1.487,00
|1.497,00
|1.513,00
|1.523,00
|Çeyrek Ziynet
|743,00
|748,00
|757,00
|762,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,84 artışla 470,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 762,00 lira, Cumhuriyet altını 3.118,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,84 yükselişle 470,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 466 BİN 250 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 462 bin 800 lira, en yüksek 467 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 466 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 873 milyon 75 bin 289,01 lira, işlem miktarı ise 4.116,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 889 milyon 918 bin 476,19 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.981,12 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.981,12 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,88 artışla 466 bin 250 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3625 lira, satışta 7,3920 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3393 lira, satışta 7,3688 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1867, sterlin/dolar paritesi 1,3094, dolar/yen paritesi de 106,05 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,58 artışla 45,56 dolardan işlem görüyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Rusya'dan gelen aşı haberinin ardından 2,075.19 dolarlık yeni zirvesinden sert düşen altın yeniden yükselişe geçip 1,970 doları aşarken, Brent petrol de erken saatlerde ulaştığı 46 doların üzerinde tutunuyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.48 artışla 46.16 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.52 artışla 42.75 dolar,
- altın yüzde 1.71 artışla 1,977.03 dolar,
- gümüş yüzde 3.68 artışla 27.39 dolar,
- bakır yüzde 0.55 düşüşle 6,365.50 dolar,
- platin yüzde 0.90 artışla 955.40 dolar,
- paladyum yüzde 2.99 artışla 2,191.23 dolar düzeyindeydi.