



Buna göre; gençler için 2 yılı geçmemek üzere süreli iş sözleşmeleri yapılarak esnek koşullarda çalışmaları sağlanacak. 1 ay içinde 10 günden az çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini devlet karşılayacak. Kalan primler isteğe bağlı ödenebilecek. Tam zamanlıdan kısmi zamanlı çalışmaya geçen 50 yaş üstü çalışanlar için gelir vergisi istisnası tanınacak ve kısmi zamanlı çalışmadan arta kalan bakiye gün sayısı kadar emeklilik primleri ödenecek. Bu teşvik için tam zamanlı çalışanların kısmi zamanlı çalışmaya geçişi nedeniyle oluşacak işgücü açığının yeni istihdamla desteklenmesi yeterli olacak.



PRİM DEVLETTEN

Son 1.5 yılda işten çıkardığı elemana iş başı yaptıran işletmeler brüt asgari ücret üzerinden desteklenecek, her yeni istihdamda maliyetin yüzde 40'ını devlet karşılayacak, 1 yıl iş garantisi vermesi durumunda emeklilik primi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek.



HAZAL ATEŞ