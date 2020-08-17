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    • Ekonomi
    • 17.08.2020 20:28
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    • 17.08.2020 20:28
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    'da sanayi üretimi temmuzda yüzde 8 oranında azaldı

    Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 8 düştü.

    Rusya'da sanayi üretimi yüzde 8 azaldı!
    'da sanayi üretimi endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 8 düşüş gösterdi.

    Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 8 düştü.

    Ülkenin sanayi üretimi ocak-temmuz döneminde ise yıllık bazda yüzde 4,2 geriledi.

    %8.5 KÜÇÜLMÜŞTÜ
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçülmüştü.

    Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

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